Названы самые подходящие для инопланетян планеты

Астрономы Университета Вилланова в США назвали самые подходящие для жизни планеты. Согласно выводам специалистов, они должны вращаться вокруг звезд К-класса, которые имеют оранжевый цвет и температуру 3500-5000 кельвинов. Об этом сообщает издание Science Alert.

Ученые провели 30-летние наблюдения за звездами, которые принадлежали различным спектральным классам, от F-класса (бело-желтые звезды) до красных карликов. Они проанализировали рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, испускаемое светилами, чтобы оценить, могут ли их планеты иметь инопланетную жизнь.

Оказалось, что, хотя зона обитаемости вокруг звезд К-класса меньше, чем у звезд солнечного типа, однако эти светила встречаются гораздо чаще. Около тысячи оранжевых звезд находятся в пределах ста световых лет от Земли. Продолжительность жизни К-класса оценивается в 25-80 миллиардов световых лет, и они намного спокойнее красных карликов, на которых часто происходят вспышки. Известно, что одна из таких звезд — Kepler-442 — имеет каменистую планету Kepler-442b, располагающуюся в зоне обитаемости.

Звезды К-класса занимают промежуточную позицию между многочисленными красными карликами (звезды М-класса) и более редкими и менее долгоживущими звездами солнечного типа (звезды G-класса). Оранжевые звезды чуть теплее первых и немного холоднее последних.

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