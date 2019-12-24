Опровергнута популярная теория о возникновении планет

Астрономы Национальной астрономической обсерватории в Японии обнаружили звезду, окруженную облаком газа, что опровергает популярную теорию о возникновении планет, согласно которой газ должен был уже исчезнуть. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые провели наблюдения за звездой 49 Кита с помощью комплекса радиотелескопов ASTE и Atacama Large Millimeter Array (ALMA) в Чили. Изначально исследователи выявили признаки газа из атомов углерода в диске вещества вокруг звезды. Дальнейшие наблюдения показали, что газа в десять раз больше, чем показывали предыдущие оценки. Были даже выявлены следы изотопа углерода-13 на частоте 492 гигагерц. В астрономических объектах углерод-13 скрыт излучением от углерода-12.

Астрономы предложили два объяснения наличию газа. Согласно первому, это остаточный газ, который сохранился после финальной стадии формирования планет. Однако такое количество характерно для молодых звезд, вокруг которых планеты только начинают образовываться. Газ также мог быть выпущен при столкновении комет, которых должно быть больше, чем учитывают современные модели планетообразования.

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