США выдадут военные кредиты бывшим союзникам СССР

Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление кредитов на военные нужды государствам, вступившим в НАТО после 1 марта 1999 года — бывшим союзникам СССР, передает ТАСС.

Новый «Закон о безопасности в Восточной Европе» предусматривает возможность прямых кредитов в рамках закона о контроле экспорта вооружений.

В интересах национальной безопасности США — «оказание союзникам по НАТО помощи в приобретении и развертывании современной, совместимой [с вооружениями] НАТО военной техники и сокращение их зависимости от российских или советских вооружений», сказано в законе.

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Уточняется, что от страны-получателя требуется выполнять обязательства по военным расходам, то есть, по принятому в альянсе соглашению, довести их до 2 процентов ВВП. Другое условие кредитования — приверженность властей страны верховенству права и демократическим принципам свободы слова, религии и печати, а также соблюдение прав религиозных меньшинств.

В учениях НАТО Defender Europe-2020 примут участие 20 тысяч американских военных и 17 тысяч из других стран НАТО. Это крупнейшая за последние 25 лет переброска солдат США в Европу. Маневры пройдут с 20 апреля по 20 мая на территории десяти европейских стран, включая Литву, Латвию, Эстонию и Польшу.

Польша, Чехия и Венгрия вступили в НАТО 12 марта 1999 года. В 2004 году к блоку присоединились Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году в него вошли Албания и Хорватия.

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