Россия заметила у своих границ «ударный кулак» НАТО

Британские танки на учениях в Латвии, октябрь 2019 года

НАТО собирает ударный кулак у границ России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала информацию о планах альянса провести весной этого года учения Defender Europe-2020, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Разумеется, агрессивные намерения США и НАТО учтем в собственном военном строительстве. Рекомендуем натовцам задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряженность», — подчеркнула Захарова.

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Спикер МИД отметила, что в истории России было «много тех, кто пытался ей грозить, бряцая оружием». «Все эти попытки завершились бесславно», — добавила она.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 февраля заявил о неизбежных ответных мерах на учения Defender Europe-2020. «Разумеется, мы будем реагировать таким образом, чтобы это не создавало каких-либо ненужных рисков. Но мы не можем игнорировать процессы, которые вызывают очень большую озабоченность», — сказал дипломат в интервью «Российской газете».

В учениях Defender Europe-2020 примут участие 20 тысяч американских военных и 17 тысяч из других стран НАТО. Это крупнейшая за последние 25 лет переброска солдат США в Европу. Маневры пройдут с 20 апреля по 20 мая на территории десяти европейских стран, включая Литву, Латвию, Эстонию и Польшу.

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