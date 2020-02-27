Минск заявил о тревоге из-за сценария НАТО с ядерным ударом по Белоруссии

Минск знает о сценарии учений НАТО по нанесению превентивного ядерного удара по Белоруссии, хотя республика объявила себя безъядерной страной. Об этом в ходе круглого стола на тему роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в обеспечении безопасности в Кавказском регионе рассказал белорусский посол в Армении Игорь Назарук, пишут РИА Новости.

По его словам, Минск вывел ядерное стратегическое оружие во всех его видах, включая демонтаж шахт и других пусковых объектов. «Меня тревожит, что активизировались учения НАТО в непосредственной близости от России и Белоруссии», — сказал Назарук.

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Назарук добавил, что белорусские власти заметили развертывание определенных сил, размещающих элементы противоракетной обороны под предлогом борьбы с «так называемой иранской ядерной угрозой». «Когда отсутствует угроза для НАТО, вместо того, чтобы снизить свою активность, НАТО, наоборот, ее наращивает. Это очень тревожит», — резюмировал дипломат.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что число вызовов и угроз для пограничной безопасности республики не уменьшается. По его словам, у границ республики увеличивается военная активность соседних государств. «При этом Белоруссия никогда никому не угрожала и угрожать не собирается — как в сфере экономики, так и в военной сфере», — поведал он.

В декабре 2019-го белорусский лидер подписал новый план обороны Белоруссии и концепцию развития вооруженных сил страны на десять лет вперед. Согласно документам, республика сохраняет статус «донора безопасности», а в случае внешней агрессии армия должна не только отразить ее, но и нанести противнику неприемлемый ущерб. Кроме того, в новом плане обороны уделено больше внимания вопросам дестабилизации ситуации внутри Белоруссии.

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