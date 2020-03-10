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В московской школе женщина убила охранника 8 Марта

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В московской школе женщина убила охранника 8 марта. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, женщина нанесла охраннику ножевые ранения, от которых он скончался на месте. Известно, что охранник сам пригласил ее в школу. Подозреваемая в убийстве задержана.

26 февраля сообщалось, что школьник из города Ульяновска заподозрен в покушении на убийство 59-летней учительницы. По версии следствия, около 10:00 26 февраля 15-летний подозреваемый нанес потерпевшей проникающее ранение в область живота кухонным ножом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «и» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство из хулиганских побуждений») УК РФ.

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