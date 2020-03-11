Бывший сценарист популярного телешоу раскрыл неприглядную изнанку передачи

Бывший сценарист популярного американского вечернего телешоу «Джимми Киммел в прямом эфире» (Jimmy Kimmel Live) Джек Эллисон (Jack Allison) раскрыл в Twitter, что происходит за кулисами программы. Изнанка телепроекта оказалась неприглядной.

По словам Эллисона, создатели шоу часто позволяют себе расистские и гомофобные высказывания, а в студии царит недружелюбная и тяжелая атмосфера.

Например, Аллисон рассказал об одном из конфликтов с Киммелом: сценарист сообщил коллеге-женщине, что она получает на тысячу долларов в неделю меньше него, хотя они делают одну и ту же работу. К этому посту мужчина приложил скриншот письма от Киммела, в котором телеведущий упрекнул его в нарушении договора. Из текста следует, что, когда Киммел поднял Эллисону зарплату, последний обещал никому об этом не рассказывать.

Кроме того, бывший сценарист пожаловался на то, что не все коллеги верили в его ментальные проблемы. По его словам, примерно за год до увольнения он взял выходной из-за нервного срыва, после чего его начали травить. Некоторые работники шоу посчитали, что Эллисон использует проблемы со здоровьем как отговорку. При этом в приложенном к этому посту скриншоте письма от Киммела ведущий объяснил, что такое мнение сложилось у коллег после того, как сценарист, жаловавшийся на депрессию, вышел из его офиса с криком «Победа!»

Эллисон отметил, что связался с Кимеллом перед публикацией серии твитов, и ведущий не стал отрицать, что сотрудники программы допускают расистские и гомофобные высказывания. Сценарист добавил, что готов обсуждать закулисье шоу с представителями прессы. Сам Киммел пока никак не прокомментировал заявления бывшего коллеги.

В декабре 2019 года Киммел испугал своей восковой фигурой сотрудников своей передачи. Она была изготовлена для музея мадам Тюссо в Лос-Анджелесе, однако перед тем, как скульптура стала частью экспозиции, Киммел и часть его команды решили с ее помощью попугать коллег.

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