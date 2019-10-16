Американцы попытались найти Индию на картах и потерпели крах

Jimmy Kimmel Live / YouTube

Команда американского шоу Jimmy Kimmel Live («Джимми Киммел в прямом эфире») провела опрос среди американцев, попросив их найти на карте Индию. Запись выпуска передачи доступна на YouTube.

Одна из участниц опроса вместо Индии указала на Гренландию, другой — на Японию, а третий — на Аравийский полуостров. Еще один прохожий, ставший героем выпуска, показал на Индию, но заявил, что там находится американский штат Техас. Затем он указал на Африку и сказал, что это Южная Америка.

Телеведущий Джимми Киммел объяснил, что подобный опрос приурочен к дню итальянского мореплавателя Христофора Колумба, который в 1492 году открыл для европейцев Америку. В одних штатах США этот праздник отмечается 12 октября, а в других — во второй понедельник октября.

Киммел пошутил, что Колумб не заслужил всемирное признание, так как до конца своих дней думал, что открыл Индию и путь в Китай. «Колумб промахнулся на девять тысяч миль (14,4 тысячи километров)», — отметил ведущий.

В июле 2018 года команда Киммела попросила американцев назвать хотя бы одну страну на карте без каких-либо обозначений. Многие респонденты указывали на континенты, когда их просили назвать конкретные страны.

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