Американцы не смогли назвать ни одной страны на пустой карте

Команда американского телешоу Джимми Киммела устроила опрос среди американцев: участников попросили назвать хотя бы одну страну на карте без каких-либо обозначений. Результаты показали в эфире и опубликовали в Twitter.

Многие респонденты указывали на континенты, когда их просили назвать конкретные страны. Одна из участниц смогла найти Южную Америку, но так и не справилась с поиском Гондураса, находящегося в Центральной Америке. Другая участница эксперимента ткнула указкой в Австралию, когда ее попросили показать какую-нибудь из стран Европы. Затем она спутала Африку с Южной Америкой и не смогла вспомнить ни одной страны на этом континенте. Одна из респонденток заверила, что закончила и школу, и колледж.

С заданием справился только самый маленький участник эксперимента — школьник. Он перечислил как минимум 15 государств на безымянной карте.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!