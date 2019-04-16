Актеры «Игры престолов» открыли горячую линию и ответили на странные вопросы

Актеры сериала «Игра престолов» приняли участие в комедийном скетче американского шоу Джимми Киммела и ответили на вопросы, связанные с сериалом. Видео было опубликовано на YouTube-канале телепередачи 15 апреля.

Авторы ролика представили, как повели бы себя звезды саги, если бы в их контракте было следующее условие: «После успешного завершения сериала исполнитель роли должен проводить двадцать часов в неделю, отвечая на вопросы горячей линии "Игры престолов"».

Далее следуют спойлеры к вышедшим сезонам «Игры престолов».

Актерам пришлось иметь дело с самыми разными вопросами, поступавшими в их воображаемый кол-центр. Лиам Каннингем, играющий Сиворта Давоса, пытался доказать, что у него отрезаны пальцы, а не мужской половой орган, как у другого персонажа — Теона Грейджоя. Софи Тернер же объяснила, почему на самом деле умер король Джоффри, и вдобавок дала совет по приготовлению моллюсков.

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Лене Хиди, исполняющей роль Серсеи Ланнистер, попался вопрос, не связанный напрямую с сюжетом сериала, но относящийся к ее персонажу. Позвонившая на горячую линию девушка хотела знать, что ей делать, если она влюбилась в брата. Хиди дала не совсем однозначный ответ: «Это незаконно и аморально. С другой стороны, если он сексуальный, попробуй».

Один из звонивших назвал Ивана Реона, играющего Рамси Болтона, «ужасным и отвратительным», на что актер ответил ему в стиле своего персонажа: «Ты же знаешь, что я знаю, кто мне звонит? Скоро увидимся, Гарри!».

Премьера первой серии финального сезона «Игры престолов» состоялась в ночь с 14 на 15 апреля. Ее посмотрело рекордное количество американцев. Российских фанатов сериала огорчило то, что их оставили без полноценного дубляжа.

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