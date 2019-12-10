Восковая фигура телеведущего заставила его коллегу кричать от страха

Американский телеведущий Джимми Киммел (Jimmy Kimmel) испугал своей восковой фигурой сотрудников передачи Jimmy Kimmel Live, среди которых была и его родственница Микки. Как видно на кадрах ролика, опубликованного на YouTube-канале передачи, фигура заставила Микки кричать от страха.

Киммел пояснил, что восковая фигура была изготовлена для музея мадам Тюссо в Лос-Анджелесе. Перед тем, как скульптура стала частью экспозиции, ведущий и часть его команды решили напугать коллег, поместив изваяние в неожиданные места в офисе передачи.

Большинство при виде фигуры отскакивали от нее и вскрикивали, нередко используя нецензурные выражения. Команда Киммела чаще всего пугала родственницу ведущего, которая крайне эмоционально реагировала на появление скульптуры.

В конце ролика сам Киммел притворился фигурой, и Микки захотела сделать с ним селфи. Когда она подошла близко, он тронул ее, после чего женщина закричала и упала на пол, выронив телефон и закрыв лицо руками.

Ранее команда шоу вышла на улицы и спросила у американцев, где находится Индия. Многие не смогли ответить на этот вопрос.

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