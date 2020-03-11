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Lindemann даст два концерта из-за коронавируса в Москве

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Фото: @kennystrannik

Группа Lindemann приняла решение провести в Москве 15 марта два концерта вместо одного из-за коронавируса, в 15:00 и 19:00. Об этом «Ленте.ру» сообщили в продюсерском центре Volkov PRO.

10 марта мэр российской столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше пяти тысяч участников.

Участники коллектива единогласно приняли решение дать дополнительный полноценный концерт, чтобы все фанаты, купившие билеты, смогли посетить шоу. Количество зрителей на каждом выступлении будет не более максимально допустимого. Для тех, кто сможет посетить концерт в 15:00, будет доступно бесплатное повышение категории билета.

«Мы действительно благодарны группе Lindemann — они настолько любят своих поклонников, что пошли на такой беспрецедентный шаг — отыграть сразу два концерта за один день! Когда мы пришли обсуждать возможные варианты, среди которых был и ныне сложившийся, Lindemann сами выступили с инициативой отыграть два шоу, чтобы все зрители, купившие билеты, смогли попасть на выступление. Такого еще не было, но коллектив единогласно согласился на такой вариант организации, понимая всю ситуацию, связанную с принятием указа, и осознавая, что два шоу за день — это невероятно тяжело. Так что действительно, это не только грамотное решение организаторов, но и любовь группы к поклонникам. Зрительская любовь делает своё дело! Мы рады, что концерт состоится и ждём всех зрителей на двух шоу — обещаем, будет невероятно!», — сказали в Volkov PRO.

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