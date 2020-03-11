Рэпера Джигана заподозрили в нападении на жену и захотели лишить родительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Неизвестно, как сильно пострадала супруга музыканта Оксана Самойлова. При этом отмечается, что после инцидента она собирается развестись с артистом. Кроме того, именно она планирует лишить напавшего на нее мужа родительских прав. У пары, поженившейся восемь лет назад, четверо детей. Их младший сын Давид появился на свет 18 февраля.

9 марта Джиган заявил, что он находится в «психушке», где его лечат и кормят хорошо. При этом на опубликованных в соцсетях кадрах видно, что артист сбрил бороду и брови. Позднее его жена Оксана Самойлова написала короткий пост со словами: «Я просто не хочу просыпаться в этом мире».

Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) — уроженец Одессы, живет в Москве. У него шесть студийных альбомов. C 2007 по 2013 год он сотрудничал с лейблом Тимати Black Star.

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