На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы

Italy for me / Facebook

На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины. Посетитель нашел нацарапанную надпись «Лена Тамара Винница» и выложил соответствующее видео в группу Italy for me («Италия для меня») в Facebook.

Дата, когда была сделана запись, неизвестна. На фреске видны другие нацарапанные надписи, при этом фраза «Лена Тамара Винница» выглядит наиболее свежей. Ряд комментаторов выразили сомнение в том, что видео настоящее, однако автор предложил им прийти во дворец и убедиться в наличии надписи. Один из интернет-пользователей заявил, что надпись на фреске была еще в 2015 году, и опубликовал фото с этим же автографом.

Видео записано в станцах Рафаэля, расписанных художником вместе с учениками в 1508-1517 годах. Апостольский дворец — официальная резиденция Папы Римского.

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