Тренер «Ливерпуля» обматерил фанатов перед вылетом из Лиги чемпионов

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 11 марта 2020, 20:02

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обматерил фанатов, которые пытались дать ему пять перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Football on BT Sport.

Как отмечает Daily Mail, Клопп крикнул болельщикам: «Уберите руки, ****** идиоты». Тренер сделал это из-за запрета на рукопожатия в условиях распространения коронавируса. После этого он проследовал на скамейку запасных. «Ливерпуль» в итоге проиграл «Атлетико» со счетом 2:3 и вылетел из Лиги чемпионов.

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