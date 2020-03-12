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Тренер «Ливерпуля» обматерил фанатов перед вылетом из Лиги чемпионов

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обматерил фанатов, которые пытались дать ему пять перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Football on BT Sport.

Как отмечает Daily Mail, Клопп крикнул болельщикам: «Уберите руки, ****** идиоты». Тренер сделал это из-за запрета на рукопожатия в условиях распространения коронавируса. После этого он проследовал на скамейку запасных. «Ливерпуль» в итоге проиграл «Атлетико» со счетом 2:3 и вылетел из Лиги чемпионов.

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