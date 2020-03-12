Российским инвесторам посоветовали сохранять трезвость ума

При инвестировании в текущих обстоятельствах необходимо сохранять трезвость ума, посоветовал первый зампред Банка России Сергей Швецов. Его слова приводит ТАСС.

«Мне нравится пассивное инвестирование: не дергаться, сохранять трезвость ума и не реагировать на те факторы, которые проходящие», — сказал он и добавил, что пассивное инвестирование приносит больший доход, чем активное. «А лучше пользоваться схемами коллективных инвестиций: ПИФ, доверительное управление», — уточнил зампред ЦБ.

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Ранее в четверг, 12 марта, первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что ситуация, которая сейчас сложилась на фондовых рынках, абсолютно нормальна. Он уверен, что паники на биржах нет, а рынки работают спокойно.

В то же время американские рынки рухнули уже второй раз за неделю, а курс рубля просел до четырехлетнего минимума. Падение на рынках происходит на фоне обвала мировых цен на нефть и опасениях инвесторов в связи с распространением коронавируса и негативным влиянием этого фактора на экономику.

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