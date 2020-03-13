Опубликовано видео захвата главкома ВМС Украины российским спецназом

Видео: t.me/ok_spn

Журналист Александр Сладков показал видео захвата командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Сергея Гайдука в Крыму в марте 2014 года. Соответствующие кадры вошли в его видеохронику, посвященную присоединению Крыма к России. Материал опубликован на YouTube-канале журналиста.

На кадрах запечатлено, как люди в одежде без опознавательных знаков задерживают Гайдука в комнате для хранения секретных документов в здании крымского штаба ВМС Украины в Севастополе. Затем его переодели, вывели и увезли на автомобиле под одобрительные крики и аплодисменты собравшихся местных жителей, ранее захвативших штаб. Как отмечает Telegram-канал «Канал специального назначения», главкома поймали сотрудники Сил специальных операций ВС России, а не сотрудники ФСБ, как считалось ранее.

Гайдука, назначенного командующим ВМС Украины в начале марта 2014 года решением тогдашнего и.о. президента Украины Александра Турчинова, задержали 19 марта, через три дня после того, как в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. После того как стало известно о поимке Гайдука, министр обороны России Сергей Шойгу обратился к крымским властям с просьбой освободить его, и 20 марта его отпустили у блокпостов на границе Крыма и Херсонской области Украины.

Впоследствии Сергею Гайдуку было присвоено звание вице-адмирала, он еще два года командовал ВМС Украины и был уволен после того, как стало известно о массовом дезертирстве личного состава и возможном браке его дочери с сотрудником ФСБ. Сейчас Гайдук возглавляет ветеранскую организацию и выступает в СМИ в качестве эксперта по вопросам флота.

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