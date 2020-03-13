Пересаженные женщине мужские руки стали менее волосатыми

Лишившейся конечностей в результате ДТП жительнице индийского города Пуне, штат Махараштра, пересадили мужские руки. Как сообщает издание Asia One, со временем они поменяли цвет и стали менее волосатыми.

В 2016 году 18-летняя на тот момент Шрея Сидданагоуда (Shreya Siddanagowda) попала в ДТП с автобусом и получила травмы рук. Из-за того, что медицинская помощь не была оказана вовремя, ей пришлось ампутировать по локоть обе конечности.

По культурным соображениям, жители Индии обычно отказываются отдавать руки умерших родственников в качестве донорского материала, поэтому пострадавшим приходится подолгу ждать, чтобы найти подходящие конечности для пересадки. В августе 2017 года больница получила пару рук от крупного мужчины, и семья Сиддангоуды согласилась на пересадку. В ходе 13-часовой хирургической операции команда хирургов сначала соединила кости, затем кропотливо сшила сухожилия, кровеносные сосуды и кожу. После трансплантации Сиддангоуде пришлось больше года проходить физиотерапию, чтобы привыкнуть к новым рукам и обрести мобильность и чувствительность.

Раньше руки принадлежали высокому мужчине с крупными пальцами и имели густой волосяной покров. За год с момента операции конечности стали тоньше и посветлели под цвет кожи Сиддангоуды. Врачей озадачил этот факт. Доктор Субраманиа Ийер (Subramania Iyer) предположил, что цвет кожи мог измениться из-за меланоцитстимулирующих гормонов, которые контролируются мозгом и стимулируют выработку меланина. «Мы задаемся вопросом, мог ли уровень этого гормона повлиять на цвет кожи. Меланин — натуральный пигмент, который дает коже, глазам и волосам их цвет», — сказал он.

Доктор Шела Агарвал (Shehla Agarwal), главный дерматолог в Нью-Дели, объяснила снижение плотности волосяного покрова и изменение цвета рук отсутствием мужского гормона тестостерона и другими гормональными изменениями.

Сидданагоуда радуется преображению. Недавно она написала от руки экзамен в колледже. Кроме того, она прислала доктору Йеру написанную от руки записку в качестве поздравления с днем рождения. «Это лучший подарок для меня», — подчеркнул хирург.

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