Таксидермисту пришили указательный палец ноги вместо большого пальца руки

Врачи пришили жителю американского штата Мичиган указательный палец ноги вместо большого пальца руки. Об этом сообщает сайт телеканала Fox News.

В апреле 2019 года таксидермист Эйден Эдкинс (Aiden Adkins) вырезал девушке подарок из дерева. Во время работы мужчина случайно отсек себе палец, однако не почувствовал боли и поначалу не заметил этого.

Ни Эдкинс, ни его семья не смогли найти пропавший палец, поэтому врачам не удалось его пришить. Несколько месяцев мужчина жил без большого пальца руки.

В августе врачи больницы Университета Мичигана удалили указательный палец на левой ноге пациента и пришили его вместо потерянного пальца левой руки.

Операция прошла успешно. После нее мужчина несколько месяцев занимался гимнастикой для рук, чтобы восстановить двигательную способность пальца. Сейчас он может сгибать и распрямлять его.

Ранее сообщалось, что фермер из города Перт, Австралия, потерявший руку в результате несчастного случая, сумел сам доехать до больницы. Мужчина пояснил, что смог вести машину благодаря приливу адреналина, который блокировал боль.

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