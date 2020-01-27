Сапожнику пришили большой палец ноги вместо большого пальца руки

Житель английского города Мэнсфилд, графство Ноттингемшир, лишился большого пальца на правой руке, взамен врачи пришили ему большой палец ноги. Об этом сообщает издание Unilad.

В январе 2019 года, когда 40-летний сапожник Дэвид Ли (David Lee) обрезал каблук ботинка, его правая рука попала в станок, и он отсек большой палец.

Сапожник увидел, как его палец упал на пол. Все произошло так быстро, что Ли не почувствовал боли. Он сохранил самообладание и прижал травмированную руку к своему джемперу, чтобы предотвратить потерю крови. Ли вызвал скорую помощь, спокойно выключил станки и вышел на улицу, чтобы выкурить сигарету в ожидании врачей.

Фото: University Hospitals of Derby and Burton

Британца доставили в местную больницу, а затем перенаправили в специализированный центр, где заменили его потерянный палец пальцем ноги. Больше всего сапожник переживал, что из-за полученной травмы не сможет работать, поэтому он сразу согласился на пересадку.

Джилл Эрроусмит (Jill Arrowsmith), одна из двух выполнявших операцию хирургов, рассказала, что пересадка пальца ноги на место потерянного пальца обычно выполняется тем пациентам, которые потеряли большую часть пальца руки, вплоть до сустава. Новый палец Ли прижился благодаря физиотерапии и силовым нагрузкам.

Ли хотел как можно скорее вернуться на работу. Из-за этого его нога будет дольше заживать, так как он много ходит, но сапожник рад, что снова сможет трудиться.

Ранее сообщалось, что врачи пришили жителю американского штата Мичиган указательный палец ноги вместо большого пальца руки. Таксидермист случайно отсек себе палец, когда вырезал девушке подарок из дерева.

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