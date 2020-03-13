39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале

Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источник.

По данным газеты, Миннахметов скончался во время занятий в тренажерном зале. Причиной смерти, предположительно, стал оторвавшийся тромб.

Информацию о смерти Миннахметова подтвердила пресс-служба «Татспиртпрома».

Ирек Миннахметов родился в Казани. Работал генеральным директором ООО «Чингисхан», заместителем гендиректора «Татспиртпром» и заместителем гендиректора «Татмедиа». Также руководил республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». С 2015-го по январь 2020 года занимал должность генерального директора АО «Татспиртпром».

Как пишет REGNUM, Миннахметова прочили на замену президенту Татарстана Рустаму Минниханову, а республиканские СМИ даже дали ему прозвище «цесаревич Минниханова».