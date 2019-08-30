Умер основатель Tetra Pak

Основатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление семьи шведского бизнесмена.

Отмечается, что он скончался во сне вечером в пятницу, 30 августа, в своем доме в Англии.

Сын Рубена Раусинга возглавил Tetra Pak в начале 1950-х годов. Он превратил компанию из семейного бизнеса, где были заняты всего шесть человек, в транснациональную корпорацию с годовым оборотом более 10 миллиардов евро.

Именно Ханс Раусинг принес тетраэдрические картонные упаковки для продуктов на мировой рынок. В XX веке компания стала лидером в производстве упаковочных решений.

Раусинг был одним из богатейших людей планеты — его состояние оценивалось в 12 миллиардов долларов.

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