Тренер Макгрегора заговорил о возвращении бойца в бокс

Тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора Джон Кавана рассказал о том, каким он видит будущее спортсмена в профессиональном боксе. Его слова приводит Twitter-аккаунт ESPN Ringside.

«Буду удивлен, если Конор не вернется в ринг в ближайшие 12-18 месяцев. Он обожает бокс. Макгрегор увлеченно тренировался к поединку с Флойдом Мэйуэзером. Новый бой должен стать крупным событием», — считает Кавана.

В январе Макгрегор впервые с октября 2018-го вернулся в октагон и принял участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 31-летний ирландец нокаутировал американца Дональда Серроне и одержал первую победу с 2016 года.

В августе 2017-го Макгрегор проиграл Мэйуэзеру. Поединок оказался прибыльным для обоих спортсменов. Доходы от боя с Мэйуэзером принесли порядка 100 миллионов долларов. В марте 2019-го Макгрегор выразил заинтересованность в матче-реванше с американцем.

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