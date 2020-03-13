Весеннюю сессию ПАСЕ отменили

Весеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая должна была пройти с 20 по 24 апреля в Страсбурге, отменили из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Он уточнил, что решение об отмене сессии было принято на уровне руководства Совета Европы. «Меры безопасности прежде всего», — отметил депутат.

Ранее 13 марта Олимпийский комитет Греции отменил эстафету олимпийского огня на территории страны из-за угрозы распространения коронавируса. Решение было принято после того, как на церемонии зажжения олимпийского огня в Спарте, несмотря на рекомендации, собралось неожиданно много людей.

Кроме того, из-за пандемии COVID-2019 на год были перенесены региональные выборы и выборы мэров в Великобритании.

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