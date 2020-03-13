Раковые клетки убили с помощью голода

Ученые Университета Джонса Хопкинса нашли новый способ уничтожения раковых клеток. Оказалось, что препараты статины, предназначенные для снижения уровня холестерина в крови, заставляют опухоль голодать, останавливая ее рост. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали около 2,5 тысячи препаратов, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), чтобы определить, какие из них наиболее эффективны в уничтожении клеток, имеющих мутацию в гене PTEN. Этот ген кодирует фермент, который подавляет рост опухолей. Результаты показали, что статины, в частности питавастатин, способны бороться с раком.

Статины блокируют образование молекулы геранилгеранил пирофосфата (GGPP), которая отвечает за связывание клеточных белков с клеточными мембранами. GGPP способна отменить эффект от статинов, способствуя росту раковых клеток. Если же ингибировать фермент, отвечающий за синтез пирофосфата, то раковые клетки с мутациями PTEN перестают двигаться и поглощать необходимые для роста питательные вещества. Это приводило их к голоданию и гибели.

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