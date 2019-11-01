Обнаружена неожиданная польза холестерина

Международная группа ученых из Лундского университета (Швеция) и университета Шарджи (ОАЭ) выяснила, что холестерин необходим для активации рецептора, отвечающего за выработку инсулина. Результаты работы были опубликованы в журнале Molecular and Cellular Endocrinology.

Эксперты пояснили, что инсулин — это основной регулятор сахара в крови, и в его высвобождении ключевую роль играет рецептор GPR183, расположенный на поверхности бета-клеток поджелудочной железы. Отмечается, что рецептор активируется, когда связывается с одним из метаболитов холестерина, вырабатываемого печенью. По словам руководителя исследования Альберта Салехи, если ученые научатся этот рецептор активировать, то возможно появление лекарств, которые будут стимулировать выработку инсулина у людей с низким уровнем холестерина.

Салехи также сообщил, что это открытие в будущем поможет блокировать повышенный аппетит. Он пояснил, что при высоком уровне холестерина у человека также вырабатывается «этот специфический метаболит», следствием чего является повышенное выделение инсулина. Это приводит к появлению голода и увеличению веса. Цель исследователей — найти способ блокировать связывание рецептора с метаболитом.

В июне 2016 года международная группа исследователей установила, что люди с высоким уровнем «плохого холестерина» на самом деле живут так же долго, как их сверстники с низкой концентрацией в крови липопротеинов низкой плотности. Ученые проанализировали прошлые исследования, в которых приняли участие в общей сложности 68 тысяч человек старше 60 лет, и поставили под сомнение гипотезу, согласно которой люди с высоким уровнем холестерина имеют больший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и должны принимать статины, чтобы снизить концентрацию липопротеинов.

По словам специалистов, каждая работа, которую они рассматривали, демонстрировала либо отсутствие связи между «плохим холестерином» и смертью от нарушений функций сердца и сосудов, либо обратную корреляцию.

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