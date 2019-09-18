Раскрыта польза упражнений в борьбе с неизлечимым заболеванием

Физические упражнения несколько раз в неделю могут задержать прогрессирование болезни Альцгеймера у людей с высоким риском заболевания. К такому выводу пришли ученые из Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса в США. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXress.

В исследовании приняли участие 70 человек старше 55 лет. Оказалось, что у тех, у кого наблюдается накопление бета-амилоидов в гиппокампе, что является отличительной чертой болезни Альцгеймера, развитие заболевания замедляется в результате регулярных аэробных тренировок в течение года. Хотя упражнения не предотвращали возникновение амилоидных бляшек, которые, как считается, играют важную роль в гибели нейронов, они эффективны на ранних стадиях болезни.

Известно, что люди с низким уровнем физической подготовки испытывают более быстрое уменьшение объема жизненно важных нервных волокон в мозге, называемых белым веществом. Результаты экспериментов на мышах также показали, что упражнения коррелируют с более медленным ухудшением состояния гиппокампа — отдела мозга, отвечающего за формирование долговременной памяти.

В следующем исследовании примут участие более 600 пожилых людей с высоким риском развития болезни Альцгеймера. ученые хотят определить, могут ли аэробные упражнения и прием лекарств для снижения высокого кровяного давления и холестерина помочь сохранить объем мозга и когнитивные способности.

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