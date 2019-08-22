Назван главный признак скорого слабоумия

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что высокое кровяное давление в среднем возрасте связано с ухудшением состояния мозга после выхода на пенсию. Об этом пишет The Independent.

В исследовании приняли участие 502 человека. Оказалось, что те, у кого артериальное давление быстро возрастало в возрасте 43-53 лет, с большей вероятностью имели поврежденные сосуды головного мозга к 70 годам. Кроме того, у людей в возрасте 36-43 лет, также имеющих высокое кровяное давление, уменьшался размер мозга.

В то же время результаты не показали связи между гипертензией и накоплением амилоидного белка, которое является признаком болезни Альцгеймера, а также потерей памяти. Однако высокое давление в раннем возрасте является предиктором поражения белого вещества и мелких церебральных кровеносных сосудов, которые, в свою очередь, могут вызвать слабоумие.

По мнению ученых, мониторинг и медицинское вмешательство для снижения высокого кровяного давления поможет защитить центральную нервную систему от возрастных изменений.

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