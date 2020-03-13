Уволенный глава офиса Зеленского описал ситуацию на Украине одним словом

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан описал одним словом ситуацию в стране. Соответствующую запись он сделал на свой странице в Facebook.

«Веселуха», — написал уволенный глава офиса украинского лидера на картинке со светло-красным фоном.

Незадолго до своей отставки Богдан уже комментировал происходящее на Украине. Так, он пожаловался на «скукатищу», что вызвало ажиотаж у пользователей сети.

Богдан официально ушел в отставку 11 февраля. Его место занял советник президента Андрей Ермак. Причиной увольнения оказался затянувшийся личный конфликт с Зеленским. Источники в окружении президента рассказали, что украинского лидера раздражало приписываемое Богдану влияние на него, и он начал отдалять от себя главу офиса. Это привело к конфликтам и с другими чиновниками.

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