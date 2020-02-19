Уволенный глава офиса Зеленского пригласил на Сейшелы девочек

Уволенный с поста главы офиса президента Украины Андрей Богдан пригласил на Сейшельские острова девочек. Он написал об этом на своей странице в Facebook.

«Девочки тут такое дело...Приехал на Сейшелы а тут скукатища, никто не хочет прилететь в гости??? Поддержать так сказать в трудную минуту. А то совсем изгоревался я, безвластие», — написал Богдан (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. «Ленты.ру»).

Он опубликовал несколько снимков с островов, на одном из которых видны очертания женской фигуры. В конце экс-глава офиса Владимира Зеленского добавил: «P.s. В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и умственно страшненькие».

Ранее в феврале стало известно, что уволенный Андрей Богдан, курировавший работу Верховной Рады, в общении с депутатами не подбирал слов и матерился. Из-за резкой манеры общения у Богдана часто возникали конфликты, в том числе со спикером Рады Дмитрием Разумковым.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана. На посту главы офиса президента его сменил бывший помощник Зеленского Андрей Ермак, курировавший переговорный процесс с Россией в рамках «нормандского формата».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!