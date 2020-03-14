Apple объявила о закрытии магазинов за пределами Китая из-за коронавируса

Корпорация Apple объявила о временном закрытии всех розничных магазинов, расположенных за пределами Китая. Об этом сообщается на сайте компании.

По словам главы Apple Тима Кука, магазины будут закрыты до 27 марта, чтобы помешать распространению коронавирусной инфекции. Также он сообщил, что сотрудники компании по возможности начали работать из дома.

В начале эпидемии, очаг которой расположен в китайском Ухане, Apple временно закрыла свои магазины в Китае. В настоящий момент все торговые точки компании в стране работают.

Ранее Apple объявила о новом формате презентаций из-за коронавируса. Так, конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате. В первый день конференции ожидается презентация новых версий операционных систем iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру стали более 5,4 тысячи человек. Общее число зараженных превысило 145 тысяч, 72 тысячи человек вылечились.

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