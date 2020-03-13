Apple объявила о новом формате презентаций

Корпорация Apple проведет конференцию WWDC 2020 в онлайн-формате. В компании подчеркивают, что это новый для нее формат проведения мероприятий, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В первый день конференции ожидается презентация новых версий операционных систем iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Вместе с тем у зрителей мероприятия появится возможность пообщаться с инженерами Apple. WWDC 2020 пройдет в июне.

«Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции. Все подробности мы сообщим в ближайшие недели», — заявил старший вице-президент компании по маркетингу Фил Шиллер.

Apple так же планирует передать местным организациям в Сан-Хосе, где обычно проходит WWDC, один миллиард долларов США для компенсации убытков, связанных с переводом конференции в онлайн-формат. Ранее власти округа запретили проведение массовых мероприятий из-за распространения пневмонии COVID-19.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!