Мальчик взял автограф у игрока НБА и оказался зараженным коронавирусом

Второклассник, взявший автограф у центрового «Юты Джаз» Руди Робера, сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает NBC Sports.

Отмечается, что встреча баскетболиста с юным фанатом произошла перед матчем Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Ютой» и «Бостон Селтикс» 7 марта. При этом не исключено, что ребенок заразился еще до контакта с Робером. Обнаружение вируса у последнего считается первым случаем в лиге.

12 марта стало известно, что руководство НБА приняло решение приостановить сезон. Поводом послужило именно обнаружение у Робера коронавируса — на тот момент имя игрока не разглашалось.

Пандемия коронавируса повлияла на спортивный календарь крупнейших лиг. В частности, сезон приостановлен в Английской премьер-лиге, Испанской примере, чемпионатах Франции и Германии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!