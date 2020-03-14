Вакарчука заподозрили в отмывании денег

На Украине возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы партии «Голос» Святослава Вакарчука. Об этом сообщает «Страна.ua».

В отношении Вакарчука проведут расследование о возможном сокрытии им гонораров от концертной деятельности группы «Океан Эльзы». Как пишет издание, дело возбудили по заявлению юриста Андрея Портнова. О начале уголовного производства говорится в выписке из Единого реестра досудебных расследований.

В документе сказано о маскировке доходов при проведении операций и совершении сделок под видом «выплаты гонорара артисту». Предположительно, таким образом Вакарчук получил 12,9 миллиона гривен (35,8 миллиона рублей).

Сам Портнов сообщил в Facebook, что будут расследоваться обстоятельства получения Вакарчуком средств «от швейцарской компании якобы за концерты прошлых лет». Также следствие проверит его транзакции на счета офшора из Британских Виргинских островов, написал юрист.

12 марта Вакарчук сообщил, что покинул пост главы партии «Голос». По его словам, сегодня Украина стоит перед «серьезным вызовом», поскольку власть под видом новых лиц «протягивает» старые кадры. При этом Вакарчук отметил, что «Голос» своим примером показывает обратное, приводя к лидерским позициям и в партии, и в парламенте новых профессиональных людей.

16 мая 2019 года лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил о намерении принять участие в парламентских выборах на Украине. По словам Вакарчука, цель его партии — «уничтожить старую политику и создавать политику новую». Под «старой политикой» он обозначил «слепую веру в президента».

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