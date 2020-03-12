Вакарчук показал пример властям Украины и покинул пост главы партии

Депутат Верховной Рады Украины Святослав Вакарчук покинул пост главы партии «Голос». Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на странице политсилы в Facebook.
По словам политика, сегодня Украина стоит перед «серьезным вызовом», поскольку власть под видом новых лиц «протягивает» старые кадры.
«Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим к лидерским позициям и в партии, и в парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня на съезде партии "Голос" выбрали новой главой партии лучшего управленца из нашей команды Киру Рудик», — сказал Вакарчук.
Он добавил, что новый лидер политсилы олицетворяет собой современность, которую наравне с управленческим опытом она привнесет в работу «Голоса». В то же время Вакарчук подчеркнул, что останется в партии и продолжит работать над ее развитием.
Ранее Рада утвердила новый состав правительства Украины. Его главой стал бывший вице-премьер Денис Шмыгаль. Всего сменились десять министров, свои посты сохранили только четверо чиновников. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил кадровые изменения отсутствием эффективности и результативности.