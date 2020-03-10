Зеленский обошелся украинскому бюджету почти в миллиард гривен за 2019 год

Содержание президента Украины Владимира Зеленского за 2019 год обошлось бюджету страны почти в миллиард гривен. Об этом сообщает «112 Украина».

Всего в 2019 году на президента планировали потратить 945 миллионов гривен (2 663 374 775 рублей), однако итоговая сумма трат составила 905 миллионов гривен (2 550 639 335 рублей). Большая часть этой суммы потрачена на заграничные визиты Зеленского и его делегации, а также на содержание государственных резиденций.

Проект государственного бюджета на 2020 год предполагал повышение трат на президента до 987 миллионов гривен (2 781 746 986 рублей), однако в итоге Государственное управление делами президента утвердило сумму в 916 миллионов гривен (2 581 641 581 рубль).

Ранее украинские журналисты раскрыли стоимость новогоднего отдыха Зеленского в Омане. По данным журналистов, во время поездки в Оман Зеленский жил в одном из самых дорогих отелей страны Al Bustan Palace в президентском люксе. Они подсчитали, что проживание и питание в гостинице стоили ему 520 тысяч гривен (1,3 миллиона рублей). Исходя из трат на перелеты журналисты предположили, что всего на отдых в Омане Зеленский потратил около 2,5 миллиона гривен (6,3 миллиона рублей).

Они напомнили, что по украинскому законодательству президент обязан декларировать траты на отдых, если они составляют более 105 тысяч гривен.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



