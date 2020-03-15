Шипулин рассказал о нападках на его семью из-за участия в политике

Бывший биатлонист Антон Шипулин признался, что недовольные его участием в политике болельщики оскорбляли его семью. Об этом он рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Бывший спортсмен отметил, что всегда переживал по поводу нападок в интернете. Он подчеркнул, что не был готов к такому отношению со стороны болельщиков.

«Сейчас уже понемножку адаптируюсь, начинаю осознавать, что без этого в политике никак. Но когда проклинают или обзывают членов моей семьи, это все равно выводит из себя», — заявил 32-летний Шипулин.

Шипулин уже высказывался о негативном отношении россиян к его статусу депутата. «Я не сижу на стуле ровно и не просиживаю штаны, это сто процентов», — ответил на претензии бывший спортсмен.

С осени 2019-го Шипулин — депутат Госдумы. Олимпийский чемпион представляет фракцию «Единая Россия».

Шипулин был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, который победил на выборах в марте 2018-го. За годы спортивной карьеры, которую биатлонист завершил в декабре 2018-го, он шесть раз выигрывал медали на чемпионатах мира.

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