Полиция США попросила преступников отложить преступления из-за коронавируса

Полиция американского города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, попросила преступников временно отказаться от противоправной деятельности в связи с распространением эпидемии коронавируса. Обращение опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.

«Ввиду подтвержденного случая заражения в результате локального распространения COVID-19 департамент полиции Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю криминальную/злонамеренную деятельность до последующих объявлений», — говорится в сообщении.

Также в полиции заявили, что рассчитывают на сотрудничество в пресечении правонарушений. «Выражаем признательность за ожидаемое сотрудничество в деле пресечения преступлений и заранее благодарим преступников», — отметили в департаменте полиции.

В настоящий момент в мире зарегистрировано около 156 тысяч заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли 5,8 тысячи человек, 73,9 тысячи излечились. Случаи заболевания выявлены в 142 странах.

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