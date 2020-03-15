Назвавший Си Цзиньпина клоуном за слова о борьбе с коронавирусом китаец исчез

Раскритиковавший председателя КНР Си Цзиньпина и назвавший его клоуном за слова о борьбе с коронавирусом бывший китайский управляющий недвижимостью Рен Чжицян исчез три дня назад. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на друзей бизнесмена.

«Многие из наших друзей ищут его. <...> Рен Чжицян — публичный человек, и о его исчезновении широко известно. Органы, ответственные за это, должны сделать разумное и юридическое разъяснение как можно скорее», — заявила агентству близкая подруга пропавшего Ван Ин.

Друзья Чжицяна уточняют, что с ним не удается связаться с 12 марта. Издание отмечает, что на их звонки из редакции Чжицян также не ответил. В полиции Пекина пока не комментировали исчезновение Чжицяна.

Чжицян назвал председателя КНР клоуном за его выступление в феврале, посвященное усилиям правительства по борьбе с коронавирусом.

По информации агентства, Рен Чжицян — бывший член правящей Коммунистической партии Китая. Он занимал пост топ-менеджера контролируемой государством компании-застройщика Huayuan Real Estate Group.

Ранее полиция Китая задержала выдающегося активиста движения за гражданские права и бывшего преподавателя Пекинского университета телекоммуникаций Сюй Чжиюна (Xu Zhiyong) после того, как он раскритиковал Си Цзиньпина и правительственные меры по борьбе с коронавирусом.

Вспышка смертельного коронавируса впервые зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Большинство зараженных находятся в центральной части Китая. По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших входят пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и не входящая в ЕС Швейцария.

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