Китаец раскритиковал борьбу с коронавирусом и попал под арест

Полиция Китая задержала выдающегося активиста движения за гражданские права и бывшего преподавателя Пекинского университета телекоммуникаций Сюй Чжиюна (Xu Zhiyong) после того, как он раскритиковал председателя КНР Си Цзиньпиня и правительственные меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает The Guardian.

Его арестовали в субботу в китайском городе Гуанчжоу после публикации поста в социальных сетях. В публикации он выразил мнение, что Си Цзиньпинь не способен управлять страной во времена крупномасштабных кризисов.

До ареста Чжиюн скрывался в доме своей коллеги, с которой вместе работал в юридической компании. Полиция задержала ее вместе с мужем и сыном, однако, отпустила на свободу после 24 часов.

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Друзья задержанного считают, что Чжиюну грозит большой тюремный срок, поскольку он уже сидел в тюрьме – власти Китая обычно применяют ужесточенные меры наказания для тех, кто нарушил закон дважды.

Вспышка смертельного коронавируса впервые зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Большинство зараженных находятся в центральной части Китая. По данным на 17 февраля, количество инфицированных в провинции Хубэй превысило 58,1 тысячи, умерли 1696 человек, выздоровели — 6639 граждан.

Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

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