120-килограммовый музыкант ел раз в день и похудел на 50 килограммов

Музыкант из малайзийского муниципалитета Субанг-Джая похудел на 50 килограммов после того, как стал есть один раз в день. Об этом сообщает издание Asia One.

33-летний гитарист Мухаммад Хельми Шахуддин (Muhammad Helmi Shahuddin) боролся с лишним весом большую часть своей жизни. Когда ему было 15 лет, он весил 80 килограммов. Его максимальный вес составлял 120 килограммов, он страдал от диабета и повышенного артериального давления.

В 2018 году музыкант встретил друга, которому удалось похудеть, и узнал о кетодиете. Шахуддин начал есть один раз в день, исключил из рациона углеводы, и прежде всего сахар, и стал отдавать предпочтение пище с высоким содержанием жиров. Перед закатом он пил только воду, а днем съедал две котлеты из говядины, три яйца и немного салата.

В результате вес Шахуддина снизился до 71 килограмма. Через полгода после снижения веса он пришел к врачу, и тот был впечатлен результатами. «Я избавился от диабета и повышенного давления», — рассказал музыкант.

Сейчас Шахуддин весит 77 килограммов, так как включил в рацион углеводы, чтобы нарастить мышечную массу. Теперь меню музыканта включает пять яиц, говядину или куриную грудку и немного овощей. Он регулярно голодает по 22 часа в день.

Гитарист признается, что чувствует себя более энергичным и уверенным, когда выступает на сцене. 33-летняя жена Шахуддина гордится им.

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