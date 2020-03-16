Саудовская Аравия нашла способ наказать Россию

После развала соглашения ОПЕК+ и снятия всех ограничений на добычу нефти Саудовская Аравия нашла новый способ наказать Россию, которая отказалась принимать предложенные условия. Представители королевства и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приостановили переговоры о покупке 30,76 процента акций нефтесервисной компании «Новомет», сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителя РФПИ.

По его словам, причиной такого решения стала рыночная неопределенность. В настоящее время пакет акций «Новомета» принадлежит «Роснано». В консорциум, договорившийся о покупке, с саудовской стороны входили государственная нефтяная компания Saudi Aramco и суверенный фонд Public Investment Fund (PIF).

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Стороны договорились о сделке в октябре прошлого года. Об этом объявили на Российско-саудовском инвестиционном форуме в Эр-Рияде, где присутствовали главы двух государств — президент Владимир Путин и король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Стоимость актива в «Роснано» год назад оценивали в 7,5 миллиарда рублей. Сделка должна была стать первой инвестицией Саудовской Аравии в Россию.

В РФПИ утверждают, что говорить о срыве продажи рано, переговоры продолжаются. Российская сторона хочет представить новое предложение из-за изменившейся макроэкономической ситуации. Закрыть переговоры в фонде хотят до конца второго квартала текущего года. В свою очередь представитель «Роснано» заметил, что компания рассматривает и другие способы развития компании, которые не предусматривают смены собственников.

Саудовская Аравия и примкнувшие к ней страны ОПЕК хотели дополнительного сокращения добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, чтобы остановить падение нефтяных котировок. Россия настаивала на сохранении текущих ограничений. В результате с 1 апреля участники сделки ОПЕК+ лишаются всех ранее принятых обязательств.

После завершения переговоров королевство объявило о намерении нарастить добычу примерно на три миллиона баррелей в сутки и предложила покупателям рекордный за десятилетия дисконт. Таким образом, как оценивают эксперты, королевство объявило ценовую войну Москве и попытается выдавить российскую нефть с традиционных рынков, в первую очередь в Европе. Нефть по состоянию на 16 марта торгуется на уровне 30 долларов за баррель.

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