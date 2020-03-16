Спасение провалившегося в колодец леопарда попало на видео

Видео: @ParveenKaswan / Twitter

Леопард провалился в колодец в индийском городе Шивпури, штат Мадхья-Прадеш. На видео спасения хищника обратило внимание издание NDTV.

Утром в понедельник, 16 марта, сотрудник Индийской лесной службы Парвин Касван (Parveen Kaswan) опубликовал видеозапись, на которой спасатели извлекают из колодца провалившегося туда леопарда.

Для спасения хищника они используют традиционную кровать, сделанную из дерева и веревок, которая называется хатия. Видно, как леопард сидит на перевернутой кровати, пока спасатели поднимают его из колодца при помощи веревок. Когда леопард вылезает из колодца, спасатели убегают.

Касван назвал спасательную операцию изобретательной и рассказал, что животное помогало в ходе своего спасения вместо того, чтобы нападать. Он пояснил, что леопарды часто кидаются на спасателей.

Ранее сообщалось, что хабаровские спасатели вытащили из колодца хаски, который случайно упал туда и просидел в воде около десяти часов. Хаски отпустили на улицу, так как не нашли хозяина.

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