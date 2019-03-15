Спасатели достали из колодца маленького леопарда

Wildlife SOS / YouTube

В индийском городе Манчар, штат Махараштра, местные жители спасли упавшего в колодец маленького леопарда. На ролик спасательной операции обратил внимание информационный портал AOL News.

Инцидент произошел в среду, 13 марта. Фермер проходил мимо колодца и заметил на дне ямы дикого леопарда и тут же связался со службой спасения животных. Команда неотложной помощи прибыла на место и достала маленького хищника с семиметровой глубины при помощи специальной клетки.

Детеныша тщательно осмотрели, после чего отпустили в его естественную среду обитания.

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