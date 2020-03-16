Ведущая «Ревизорро» подралась с сотрудниками столовой

Видео: novosti_nvrsk / Instagram

Ведущая программы «Ревизорро» Ксения Милас подралась с сотрудниками столовой в Новороссийске. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте novosti_nvrsk, публикующем информацию о событиях в городе. Паблик опубликовал видео инцидента.

По данным автора ролика, драка произошла во время съемок одного из выпусков программы. Запись велась в новороссийской столовой недалеко от центрального стадиона на улице Цедрика.

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На кадрах видно, что Милас пыталась попасть на кухню заведения, однако персонал не давал ей пройти. Ведущая заявила, что имеет право вести съемку как журналист. Сотрудницы столовой не отреагировали на ее аргументы, через некоторое время конфликт перерос в драку.

Одна из работниц схватила Милас и толкнула ее в сторону. Ведущая в ответ попыталась оттолкнуть сотрудницу и пройти. Съемочная группа продолжала снимать конфликт и спорить с персоналом. «На выход, вам открыли дверь, до свидания», — сказала сотрудница столовой. Запись оканчивается прежде, чем становится понятно, чем завершился конфликт.

Милас, бывшая участница шоу «Пацанки», стала ведущей восьмого сезона шоу «Ревизорро», выходящего на канале «Пятница!». Предыдущие ведущие «Ревизорро», Елена Летучая и Ольга Романовская, уже приезжали в Новороссийск с проверками.

Ранее стало известно, что Летучая станет вести новое шоу. Программа под названием «Детки-предки» будет выходить на телеканале СТС. Победители получат денежный приз или путевку на поездку в Диснейленд на всю семью.

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