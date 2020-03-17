Российский подросток распылил кислоту в лицо полицейскому

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, брызнувшего в лицо полицейскому уксусной кислотой. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 14 марта юноша сбежал из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и был объявлен в розыск.

16 марта в подъезде дома, расположенного на улице Завертяева, полицейский попытался задержать беглеца, но подозреваемый распылил ему в лицо кислоту и скрылся. Вскоре подозреваемый был задержан. С него взяли подписку о невыезде. Полицейский получил ожог роговицы глаза, ему потребовалась медицинская помощь.

СКР возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

21 октября сообщалось, что в городе Ясный Оренбургской области задержан мужчина, который напал на полицейских с топором и ударил их служебную машину.

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