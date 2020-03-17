Найдено сходство между одеждой самого стильного мужчины и антисептиками для рук

Художница Портис Васп (Portis Wasp) нашла сходство между одеждой франко-американского актера Тимоти Шаламе, признанного самым стильным мужчиной, и антисептиками для рук. Шуточные коллажи появились в ее Instagram-аккаунте.

Так, например серебристый костюм марки Haider Ackermann, в котором актер пришел на премьеру фильма «Король» на Венецианском кинофестивале, сравнили с металлическим дозатором для мыла, а монохромные брюки и рубашку цвета индиго с премьеры этого же фильма в Сиднее — с антисептическим средством производителя Almer.

If @tchalamet was a hand sanitizer. Collages by @portiswasp1 Фото опубликовано @portiswasp1

Черный образ бренда Louis Vuitton с блестящей портупеей, выбранный Шаламе для премии «Золотой глобус», художница сопоставила с гелем для рук с антибактериальным эффектом Byredo Suede.

Пару Васп нашла и для атласного костюма с принтом из ярких крупных цветов на британской премьере «Красивого мальчика». Фотографию знаменитости в этой одежде она сопоставила с флаконом для мыла с аналогичным рисунком.

В декабре 2019 года издание GQ признало актера Тимоти Шаламе самым стильным мужчиной в мире. Такой титул он получил благодаря оригинальным модным решениям, которые демонстрирует на красных ковровых дорожках. Помимо этого, по мнению журналистов, всегда выглядеть стильно актеру помогают астеническое телосложение и «поразительно симпатичное лицо».

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