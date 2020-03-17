Россиянин воспользовался потерянным полицейским пистолетом и погиб

В Ростовской области 18-летний молодой человек воспользовался потерянным полицейским пистолетом и погиб. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, майор МВД потерял травматический пистолет и скрыл этот факт. Спустя неделю, 1 февраля, пистолет был найден рядом с погибшим молодым человеком. Полицейского уволили из правоохранительных органов, кроме того, против него возбуждено уголовное дело по статье 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия»).

В управлении МВД региона началась служебная проверка.

В пятницу, 13 марта, сообщалось, что в Москве полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге. На фотографии запечатлены начальник уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино города Москвы, майор полиции Вячеслав Горнеев и его подчиненная — оперуполномоченная того же отдела, старший лейтенант полиции Татьяна Пурышева.

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