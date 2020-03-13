Уволенного за селфи с мертвыми полицейского обвинили в подбросе наркотиков

В Москве уволенного за селфи с мертвыми в морге полицейского Вячеслава Горнеева обвинили в подбросе наркотиков. Об этом в пятницу, 13 марта, рассказал журналист Андрей Евгеньев, приговоренный к трем годам колонии за хранение наркотиков, передает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По словам Евгеньева, майор МВД Горнеев избивал его, а также якобы подбросил ему гашиш. Кроме того, журналист назвал его «кокаиновым наркоманом» с так называемым «синдромом бога».

Ранее сообщалось, что в Москве полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге. На фотографии запечатлены начальник уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино города Москвы майор полиции Горнеев и его подчиненная — оперуполномоченная того же отдела старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева.

После проведенной служебной проверки данные сотрудники были уволены. К дисциплинарной ответственности был также привлечен ряд должностных лиц из руководящего состава УВД по Северо-Западному административному округу (СЗАО) ГУ МВД по Москве. Кроме того, начальник УВД по СЗАО генерал-майор МВД Анатолий Фещук был предупрежден о неполном служебном соответствии.

Как отметили в ведомстве, из правоохранительных органов будут уволены замначальника УВД по СЗАО полковник МВД Алексей Кориненко, начальник отдела МВД по району Щукино полковник полиции Иван Понятойкин и начальник отдела уголовного розыска УВД по СЗАО майор полиции Сергей Гладышев.

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