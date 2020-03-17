Устроившая сеанс черной магии «отвратительная невеста» довела Гузееву до слез

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева пожаловалась на одну из участвовавших в шоу невест. В Instagram-сторис она рассказала, что за время съемок девушка выпила из ведущих «всю кровь» и довела ее до слез.

По словам ведущей, подобного никогда не случалось за 12 лет существования передачи. «Отвратительная была невеста. Прям сижу и плачу в гримерной», — поделилась с подписчиками Гузеева. Она предположила, что девушка пришла на программу, чтобы самоутвердиться, а также усомнилась в ее психическом здоровье, назвав ее «просто сумасшедшей».

Невеста пожелала ведущим «Давай поженимся!», чтобы передачу скорее сняли с эфира, говорит Гузеева. Затем девушка заявила, что «она открыла программу, она же ее и закроет». Кроме того, гостья осыпала присутствовавших на съемке проклятиями и проводила какие-то манипуляции с водой. По мнению астролога Василисы Володиной, невеста устроила на программе «сеанс черной магии».

Гузеева добавила, что ее соведущие тоже находятся под впечатление от участницы шоу. «Умом понимаю, что нельзя вестись на такие глупости», — отметила ведущая и добавила, что хочет, чтобы невесту «вывели на чистую воду».

Ранее в одном из выпусков «Давай поженимся!» Гузеева отменила итоги шоу. В подруге жениха, которая пришла поддержать его на передаче, она разглядела его бывшую возлюбленную. Ведущая порекомендовала им вернуть отношения, несмотря на то, что в конце выпуска мужчина выбрал себе невесту.

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